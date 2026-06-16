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António Montez reforça Lusitânia de Lourosa após saída da Académica
Fotografiia: Lusitânia de Lourosa FC Facebook
O Lusitânia de Lourosa contratou o médio António Montez, que alinhava na Académica, anunciou hoje o 12.º classificado da II Liga portuguesa de futebol.
O médio, de 24 anos, junta-se ao defesa Ricardinho na lista de reforços às ordens do técnico Ricardo Silva, após terminar contrato com a Académica, clube que ajudou a regressar ao segundo escalão e no qual alinhou em 52 jogos, tendo marcado quatro golos, em duas épocas.
Antes, Montez representou o Vitória de Setúbal, em 2023/24, depois de ter alinhado na BSAD.