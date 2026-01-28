A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) sustenta, em comunicado, que, “relativamente à situação do navio de carga geral “Eikborg”, segundo as informações disponíveis até ao momento, não está identificada a origem do problema que afeta a embarcação”.

Por outro lado, a APA considera que associar dragagens ao assoreamento da barra é especulativo.

“Considera-se absolutamente extemporâneo o estabelecimento de qualquer relação de causalidade entre um eventual assoreamento da barra da Figueira da Foz e a avaria registada”, defende a APA.

O navio mercante ficou sem leme quando atravessava a barra do Porto da Figueira da Foz, alegadamente devido ao excesso de areia na zona.

Declarações feitas por responsáveis da Comunidade Portuária da Figueira da Foz e do movimento cívico SOS Cabedelo estabeleceram uma relação entre o assoreamento e as dragagens para a transposição de mais de três milhões de metros cúbicos de areia, de norte para sul da barra (ver edição de ontem).

