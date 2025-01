Associação Portuguesa do Cancro do Cérebro criada ontem na Lousã

Foi ontem formalmente constituída a Associação Portuguesa do Cancro no Cérebro (APCCEREBRO), um projeto coletivo liderado pelo antigo presidente da Associação Académica de Coimbra, Renato Daniel.

A APCCEREBRO é um projeto em colaboração com um grupo de cidadãos empenhados em dar resposta aos desafios enfrentados pelas pessoas com cancro no cérebro e pelos seus familiares.

A missão da associação passa por promover “o conhecimento sobre os diferentes tipos de cancro no cérebro, apoiar doentes e cuidadores, fomentar a investigação científica e sensibilizar a sociedade para esta patologia”, pode ler-se na nota enviada.

