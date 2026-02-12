A Associação de Futebol de Coimbra decidiu hoje suspender todos os jogos das competições distritais que estavam agendados para o fim de semana, em consequência do mau tempo que tem afetado a região.

“Por deliberação da direção da Associação de Futebol de Coimbra, comunica-se a suspensão de todos os jogos das competições distritais agendados para o período compreendido entre os dias 13 e 15 de fevereiro”.

Em comunicado, a Associação de Futebol de Coimbra explicou que esta decisão foi tomada “na sequência dos recentes acontecimentos que se têm verificado em todo o distrito de Coimbra, consequência do mau tempo e, principalmente, das chuvas intensas que continuam a assolar a região”.

