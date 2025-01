Associação da Figueira da Foz avança com centro de atividades para 40 utentes

A Associação Novo Olhar da Figueira da Foz vai avançar com a construção de um Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI) e duas unidades residenciais de autonomização e inclusão.

A obra, cujo concurso público foi publicado hoje em Diário em República, tem um preço base de 912.440,15 euros, acrescido de IVA, é financiada parcialmente pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), com a instituição a suportar cerca de 400 mil euros.

As propostas devem ser entregues até dia 27 deste mês e o prazo de execução é de 11 meses.

Em declarações à agência Lusa, a diretora de departamento da instituição, Paula Carrinho, explicou que o CACI visa criar resposta para 40 utentes com incapacidade e deficiência, promovendo a autonomia e inclusão social através de medidas de integração.

As duas unidades residenciais, com capacidade para cinco pessoas cada, vão acolher também pessoas com incapacidade e deficiência, sendo uma para homens e outra para mulheres.

“O objetivo é que as pessoas recuperem algum treino de competências de atividade de vida diária que podem ter perdido ou nunca ter adquirido”, salientou Paula Carrinho.

O CACI e as duas unidades residenciais vão nascer num dos pavilhões do antigo Colégio de Quiaios, que foi adquirido pela Associação Novo Olhar em 2024.

“Sem o apoio e acompanhamento da autarquia figueirense, que foi responsável pelos projetos de arquitetura e algumas especialidades, ainda não teria sido possível chegar até este ponto”, frisou a diretora de departamento.

A instituição apoia atualmente mais de 100 pessoas diariamente na Figueira da Foz, no distrito de Coimbra, sobretudo jovens com problemas mentais, adultos em exclusão social extrema e famílias carenciadas.