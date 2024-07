Associação Académica de Coimbra compra eletrodomésticos para residências com lucro de arraial social

A Associação Académica de Coimbra (AAC) comprou eletrodomésticos para as residências universitárias com o dinheiro obtido num arraial social realizado no final de abril.

“O evento contou com uma série de atividades culturais e de lazer que não só promoveram o espírito académico, mas também a angariação de fundos destinados à melhoria das condições de quem reside nas residências universitárias”, referiu a AAC.

Com o montante angariado, a AAC adquiriu “eletrodomésticos essenciais que serão distribuídos pelas várias residências que contribuíram para a realização do arraial”.