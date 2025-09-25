diario as beiras
Coimbra

Assembleia Municipal de Coimbra aprova moção contra genocídio na Palestina

25 de setembro às 17 h26
0 comentário(s)
DB/Foto de Ana Catarina Ferreira

A Assembleia Municipal de Coimbra aprovou hoje uma moção contra o genocídio em curso na Palestina e apelou ao fim imediato da guerra, retirada de colonatos israelitas e devolução de territórios ocupados ilegalmente por Israel.

A moção, apresentada pela CDU, Cidadãos por Coimbra (CpC), PS, Somos Coimbra e deputada não inscrita Helena Mendes (ex-CDS/PP), foi aprovada com 35 votos a favor, dez votos contra (oito do PSD, um do CDS/PP e um do PPM) e uma abstenção (deputado não inscrito que era do Chega).

“A Assembleia Municipal de Coimbra rejeita as ações de terrorismo, da deslocação forçada de populações palestinianas, da fome e das práticas ilegais de guerra em curso no Médio Oriente”, lê-se na moção aprovada.

Autoria de:

Agência Lusa

