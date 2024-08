Assembleia Municipal da Figueira da Foz aprova construção de ponte e pavilhão multiusos

A Assembleia Municipal da Figueira da Foz (AMFF) aprovou as propostas do executivo camarário para a construção da nova ponte sobre o Mondego, entre Alqueidão e Lares, um pavilhão multiusos e substituição das infraestruturas da rua da Liberdade.

Na votação, só a deputada da CDU, Silvina Queiroz, se absteve alegando falta de informação.

João Portugal, líder da bancada do PS, que detém a maioria na assembleia, antecipou o voto a favor a favor pela importância da futura ponte representa para o concelho e para a margem sul.

Já Gonçalo Oliveira, do movimento independente FAP, elogiou o executivo pela construção do pavilhão multiusos.

Ambas as propostas foram aprovadas em julho, por unanimidade, na reunião de câmara.

O presidente da Câmaraz, Santana Lopes, avançou aos jornalistas, à margem da sessão da AMFF, que o pavilhão multiusos custará cerca de 12 milhões de euros.

Já a futura ponte deverá representar um investimento de oito milhões de euros. Estes valores, porém, não incluem a beneficiação das vias rodoviárias que confluem nos acessos.

Ontem, respondendo ao deputado do PSD Manuel Rascão Marques, Santana Lopes afiançou que ainda não foi escolhido o local para a construção do multiusos, deixando em aberto poder vir a ser na cidade ou em São Pedro, margem sul.

Santana Lopes ressalvou que retomou o projeto da ponte, com faixa para viaturas, porque a CIM Região de Coimbra assumiu comparticipar a obra, utilizando fundos europeus, já que faz parte do traçado da ciclovia europeia Eurovelo 1. Por outro lado, estará garantido o aumento da verba atribuída pelo Fundo Ambiental.

