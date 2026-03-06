diario as beiras
Cantanhede

Assalto a ourivesaria e papelaria de Cantanhede rendeu quase 350 mil euros (atualização)

06 de março de 2026 às 16 h05
Os novos vidros das montras foram aplicados ao início da tarde de hoje

Ouro, prata e dinheiro foram furtados de duas lojas de um centro comercial no concelho de Cantanhede, totalizando prejuízos na ordem dos 345 mil euros, confirmou hoje a GNR de Coimbra. De acordo com o oficial de Relações Públicas da GNR de Coimbra, Cláudio Lopes, o furto de duas lojas do Freixial Shopping Cantanhede – uma ourivesaria e um quiosque – terá ocorrido de madrugada, tendo a comunicação da ocorrência sido feita às 07H55.

“Furtaram ouro, prata, dinheiro na ourivesaria, no valor total de 330 mil euros. Do quiosque, levaram 15 mil euros num cofre”, descreveu. Segundo a mesma fonte, dois homens terão aparentemente conseguido entrar no centro comercial pelo telhado, tendo depois arrombado a porta de cada uma das lojas. “Desenvolvemos diligências no local durante toda a manhã, no sentido de recolher indícios. Agora estamos a fazer diligências de investigação, no sentido de chegar à identificação dos suspeitos”, informou.

Lusa

