Ouro, prata e dinheiro foram furtados de duas lojas de um centro comercial no concelho de Cantanhede, totalizando prejuízos na ordem dos 345 mil euros, confirmou hoje a GNR de Coimbra. De acordo com o oficial de Relações Públicas da GNR de Coimbra, Cláudio Lopes, o furto de duas lojas do Freixial Shopping Cantanhede – uma ourivesaria e um quiosque – terá ocorrido de madrugada, tendo a comunicação da ocorrência sido feita às 07H55.

“Furtaram ouro, prata, dinheiro na ourivesaria, no valor total de 330 mil euros. Do quiosque, levaram 15 mil euros num cofre”, descreveu. Segundo a mesma fonte, dois homens terão aparentemente conseguido entrar no centro comercial pelo telhado, tendo depois arrombado a porta de cada uma das lojas. “Desenvolvemos diligências no local durante toda a manhã, no sentido de recolher indícios. Agora estamos a fazer diligências de investigação, no sentido de chegar à identificação dos suspeitos”, informou.