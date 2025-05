ASAE apreende cerca de 3.000 artigos contrafeitos em Cantanhede

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) apreendeu cerca de 3.000 artigos contrafeitos, no valor de 64.000 euros, no concelho de Cantanhede, distrito de Coimbra, e instaurou oito processos-crime, foi hoje anunciado.

Em comunicado, aquele órgão de polícia criminal adiantou que a apreensão decorreu numa operação de prevenção criminal, no âmbito do combate à violação dos direitos de propriedade industrial, designadamente quanto ao crime de venda ou ocultação, contrafação, imitação e uso ilegal de marca.

Entre os 2.848 artigos contrafeitos estão incluídos calçado, óculos, malas de senhora e peças de vestuário, todos ostentando marcas de prestígio nacional e internacional.

De acordo com a ASAE, os oito processos-crime instaurados pela prática do crime de venda ou ocultação de artigos contrafeitos, tendo os factos sido comunicados aos respetivos serviços do Ministério Público.

A ação de fiscalização contou com a colaboração da GNR de Cantanhede.