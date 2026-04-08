As vítimas mortais do acidente desta madrugada são Bruno Paredes e Hugo Meneses

Estão identificados como Bruno Paredes e Hugo Meneses, com idade de cerca de 20 anos, as vítimas mortais do acidente da madrugada de hoje no sentido descendente da avenida Sá da Bandeira, em Coimbra. Estudantes da Universidade de Coimbra dos cursos de Geografia, da Faculdade de letras; e Antropologia, da Faculdade de Ciências e tecnologia – eram muito amigos e residentes na zona de Condeixa-a-Nova.

O despiste da viatura onde seguiam despistou-se, galgou o passeio e veio a embater numa conduta de gás que provocou um incêndio quase imediato, embora um terceiro ocupante ainda tenha tido tempo de sair, com ferimentos ligeiros.

Como as chamas de propagaram ao edifício n.º 15 daquela via, constituído por r/c, 1.º andar e águas furtadas, duas residentes sofreram ferimento graves em consequência do incêndio, tendo sido resgatadas, em estado inconsciente, pelos bombeiros, e transportadas aos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC).