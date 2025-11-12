diario as beiras
Arte de construir muros em pedra seca no maciço de Sicó em consulta pública

O Conselho Diretivo do Património Cultural – Instituto Público colocou em consulta pública a inscrição da “Arte de Construção dos muros em pedra seca no Maciço Calcário de Sicó” no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial.

O anúncio publicado hoje em Diário da República estabelece um prazo de consulta pública de 30 dias.

O processo foi desenvolvido pela Associação de Desenvolvimento Terras de Sicó, que reúne os municípios de Condeixa-a-Nova, Penela, Ansião, Pombal, Alvaiázere e Soure, dos distritos de Coimbra e Leiria.

Os interessados em consultar o processo podem fazê-lo presencialmente na Divisão de Cadastro, Inventário e Classificação, no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa.

Posteriormente, no prazo de 120 dias após a conclusão do período da consulta pública, o Património Cultural decide sobre o pedido de inventariação da “Arte de Construção dos muros em pedra seca no Maciço Calcário de Sicó”.

O diretor executivo da Associação, David Leandro, disse hoje à agência Lusa que este é o primeiro passo para se avançar com uma candidatura da arte de construir muros de pedra seca de Sicó a Património Mundial da UNESCO.

O dirigente adiantou ainda que a intenção é alargar territorialmente o processo ao maciço calcário estremenho, que é formado pelos relevos calcários das serras de Aires e Candeeiros e dos planaltos de Santo António e São Mamede, entre Ota, no concelho de Alenquer (distrito de Lisboa), e Coimbra.

Autoria de:

Agência Lusa

