Armando Carvalho vence Prémio Nacional de Medicina Interna

Armando Carvalho foi distinguido com o Prémio Nacional de Medicina Interna 2025, um reconhecimento pelo seu” percurso excecional na área da Medicina Interna”. O prémio foi entregue no primeiro dia do 31º Congresso Nacional de Medicina Interna, que está a decorrer em Coimbra.

Nascido a 9 de fevereiro de 1955, Armando Carvalho é professor catedrático jubilado de Medicina Interna na Universidade de Coimbra e diretor da Clínica Universitária de Medicina Interna da Faculdade de Medicina da mesma universidade. Atualmente, preside à Comissão Instaladora da Subespecialidade de Doenças do Fígado da Ordem dos Médicos.

Com uma carreira marcada por uma liderança sólida, Armando Carvalho foi presidente do Colégio de Medicina Interna da Ordem dos Médicos, cargo através do qual contribuiu significativamente para o desenvolvimento da especialidade em Portugal. Entre 2018 e 2021, desempenhou também o cargo de diretor do Serviço de Medicina Interna do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.

O Prémio foi entregue pelo presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna (SPMI), após apresentação por Arsénio Santos, especialista em Medicina Interna, sub-especialista em Doenças do Fígado e Diretor do Serviço de Medicina Interna da ULS Coimbra, que reconheceu não só a dedicação do premiado à Medicina e à patologia hepática, mas também o seu papel fundamental na formação e na promoção da Medicina Interna no país.

“Além de toda a atividade extensa, o professor Armando Carvalho é um exemplo extraordinário de inteligência, trabalho e capacidade de organização e realização”, afirmou.