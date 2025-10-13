diario as beiras
Arganil

Arganil: Um festival de música que planta árvores

13 de outubro às 09 h01
0 comentário(s)
DR

O Viv’á Floresta! é um festival de música e educação que vai decorrer no próximo sábado, 18 de outubro, em Barril de Alva, concelho de Arganil.

É um evento que tem como principal objetivo angariar fundos para reflorestar as margens do rio Alva, onde várias aldeias sofreram o impacto dos fogos em agosto deste ano. É organizado pelo projeto RMTerra, sobre a alçada da associação sem fins lucrativos Earthcare, em colaboração com várias organizações e voluntários locais.

Arte e educação pelas florestas

O festival reúne dezenas de artistas locais, nacionais e internacionais, oficinas ligadas ao tema da floresta, imaginação, gastronomia e economia local.

70% das receitas revertem diretamente para ações de reflorestação que irão decorrer entre novembro de 2025 e abril de 2026, na região de Barril de Alva, Vila Cova de Alva, Anseriz e aldeias de proximidade, do concelho de Arganil. Os restantes 30% destinam-se a cobrir gastos com logística do próprio evento.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de hoje (13/10/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Dora Loureiro

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

13 de outubro

PSP realiza até dia 24 em todo o país operação “Bullying é Para Fracos”
13 de outubro

Atropelamento ferroviário faz um morto na estação da Mealhada
13 de outubro

Autárquicas: CDU acredita que voto útil poderá ter tido impacto no mau resultado em Coimbra
13 de outubro

Autárquicas: Distrital de Coimbra do PSD diz que eleições tiveram sabor agridoce no distrito

Arganil

Arganil
13 de outubro às 09h01

Arganil: Um festival de música que planta árvores

0 comentário(s)
2025 autárquicasArganil
12 de outubro às 21h37

Arganil: Luís Paulo Costa (PS) mais quatro anos na frente do município

0 comentário(s)
Arganil
09 de outubro às 10h28

Augusto Gama celebrou centenário e 77 anos de casamento

0 comentário(s)