O Viv’á Floresta! é um festival de música e educação que vai decorrer no próximo sábado, 18 de outubro, em Barril de Alva, concelho de Arganil.

É um evento que tem como principal objetivo angariar fundos para reflorestar as margens do rio Alva, onde várias aldeias sofreram o impacto dos fogos em agosto deste ano. É organizado pelo projeto RMTerra, sobre a alçada da associação sem fins lucrativos Earthcare, em colaboração com várias organizações e voluntários locais.

Arte e educação pelas florestas

O festival reúne dezenas de artistas locais, nacionais e internacionais, oficinas ligadas ao tema da floresta, imaginação, gastronomia e economia local.

70% das receitas revertem diretamente para ações de reflorestação que irão decorrer entre novembro de 2025 e abril de 2026, na região de Barril de Alva, Vila Cova de Alva, Anseriz e aldeias de proximidade, do concelho de Arganil. Os restantes 30% destinam-se a cobrir gastos com logística do próprio evento.

