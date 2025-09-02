diario as beiras
ArganilRegião Centro

Arganil: Sementes espalhadas por drones vão tentar regenerar os solos afetados pelos incêndios

02 de setembro às 08 h42
DR

Drones vão espalhar hoje, na zona afetada pelos incêndios na Serra do Açor, 50 quilos de sementes de centeio com o objetivo de ajudar na regeneração dos solos, evitar a erosão e impedir que a cinza se arraste para os cursos de água.

Este é um projeto-piloto realizado no âmbito da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM-RC).

A primeira fase de testes, que começa hoje, vai avaliar o funcionamento do processo e analisar o comportamento das sementes no solo. Além disso, dá a possibilidade de perceber de que modo deve ser feito o espalhamento das sementes, uma vez que nas zonas destruídas pelo fogo a intensidade do vento é muito elevada.

“Se amanhã [hoje] ficar demonstrado que corre bem, a ideia é avançar de uma forma massificada para as zonas que tenham maior potencial de erosão. A ideia é colocar coberto vegetal que tenha uma germinação rápida no território porque, se esse coberto vegetal existir, é ele que nos pode ajudar a evitar a erosão e o arrastamento de cinzas”, afirmou o presidente da Câmara Municipal de Arganil, Luís Paulo Costa.

Autoria de:

Daniel Filipe Pereira

