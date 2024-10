Arganil prevê iniciar requalificação de escola em Côja no primeiro trimestre de 2025

A Câmara de Arganil vai avançar com a requalificação da Escola Básica 2,3 Professor Mendes Ferrão, em Côja, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), cujas obras devem começar no primeiro trimestre de 2025.

De acordo com o anúncio publicado na quinta-feira em Diário da República, a empreitada tem um preço base de 2,7 milhões de euros (ME), acrescido de IVA, com um prazo de execução de 365 dias.

O presidente da Câmara daquele concelho do interior do distrito de Coimbra disse à agência Lusa que a empreitada abrange a reabilitação do edificado existente, intervenções relacionadas com a melhoria do desempenho energético e construção de um pavilhão para a prática desportiva e de um recreio coberto.

Segundo Luís Paulo Costa, os custos da empreitada, mais a elaboração do projeto de execução, revisão de projeto e fiscalização de obra e coordenação de segurança e saúde e aluguer de contentores para acolher as aulas, representam um investimento total a rondar os 3,1 milhões de euros.

Entretanto, e de acordo com o autarca, o processo de requalificação, modernização e ampliação da Escola Secundária de Arganil, construída no início da década de 80 do século XX, está mais adiantado e as obras devem arrancar em meados de novembro.

A empreitada e o aluguer de contentores para salas de aula representam um investimento de 4,5 milhões de euros, com um prazo de execução de 18 meses.

Os contratos para a requalificação dos dois estabelecimentos de ensino, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, foram assinados no dia 19 de junho, na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC).