Arganil: Ministra promete medidas imediatas após “maior incêndio de sempre em Portugal”

“Temos medidas a curto, a médio e a longo prazo para prevenir de uma forma mais eficaz os incêndios de grande dimensão que verificámos este ano”, afirmou ontem a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, numa visita à Serra do Açor e à Mata da Margaraça, em Arganil.

Após o “maior incêndio de sempre em Portugal”, que se iniciou em Arganil, o Governo, na voz de Maria da Graça Carvalho, adiantou os primeiros passos.

“O que é urgente e imediato do ponto de vista da recuperação dos ecossistemas, é, para já, toda a retenção dos solos, nomeadamente através de barreiras e de fazer sementeiras, para conseguirmos travar a erosão dos solos. Queremos também travar a contaminação das águas e dos fios de água”, começou por dizer.

Posteriormente, a governante, salienta que é fulcral fazer-se uma renaturalização dos espaços ardidos e, para isso, deu “o exemplo do que não ardeu na Serra do Açor”.

“Esta serra tem cerca de 360 hectares, mas apenas 22 conseguiram sobreviver às chamas. Infelizmente é algo muito reduzido, mas dá-nos esperança de como é que se pode fazer melhor este ordenamento do território e da floresta no futuro”, aponta.

