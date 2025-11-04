O presidente da Câmara Municipal de Arganil, Luís Paulo Costa, apelou ontem ao Governo que responda, rapidamente, a reivindicações cruciais para o desenvolvimento do concelho e da região.

Ao intervir na cerimónia em que tomou posse para o terceiro mandato autárquico, o social-democrata deixou claro que o Governo tem de olhar para os territórios como Arganil, com um olhar diferente e mais atento às suas necessidades.

“É muito urgente que o Governo olhe para estes territórios de baixa densidade populacional com outro olhar. Passar das palavras aos atos. As instituições do Estado têm que ser parceiras efetivas do território”, salientou.

