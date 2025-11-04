diario as beiras
Arganil

Arganil: Luís Paulo Costa desafia Governo “a passar das palavras aos atos”

04 de novembro às 10 h12
0 comentário(s)
DB/Foto de Ana Catarina Ferreira

O presidente da Câmara Municipal de Arganil, Luís Paulo Costa, apelou ontem ao Governo que responda, rapidamente, a reivindicações cruciais para o desenvolvimento do concelho e da região.

Ao intervir na cerimónia em que tomou posse para o terceiro mandato autárquico, o social-democrata deixou claro que o Governo tem de olhar para os territórios como Arganil, com um olhar diferente e mais atento às suas necessidades.

“É muito urgente que o Governo olhe para estes territórios de baixa densidade populacional com outro olhar. Passar das palavras aos atos. As instituições do Estado têm que ser parceiras efetivas do território”, salientou.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (04/11/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Patrícia Cruz Almeida

