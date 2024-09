Arganil: Liga de Melhoramentos de Casarias realizou obras para melhorar a sede

Aproveitando a comemoração dos 70 anos da coletividade, a direção da Liga de Melhoramentos de Casarias, localidade da União de Freguesias de Cerdeira e Moura da Serra, em Arganil, procedeu à inauguração das obras de reabilitação levadas a efeito na Casa do Povo, onde funciona a sua sede.

Tratou-se de um investimento de cerca de 50 mil euros, efetuado pela agremiação, com o apoio dos sócios e amigos, que contemplou, tal como explicou, na ocasião, Sofia Brito, “uma alteração quase total a nível do espaço de convívio, quer do bar, quer da cozinha de apoio, que estava localizada num piso inferior e não se tornava tão funcional”. Para além disso, as instalações sanitárias “também foram alteradas, para receber pessoas com limitações motoras”, referiu a tesoureira da Liga.

Constatando que, agora, a Casa do Povo “está muito agradável, moderna e funcional”, a antiga dirigente da coletividade, ressalvando que esta intervenção “não seria possível se não fossem os donativos e o pagamento de quotas dos nossos associados”, aproveitou para apelar para que este espaço “continue a ser um ponto de encontro para as pessoas que ali habitam permanentemente (entre 15 a 30 residentes)”.