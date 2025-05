Arganil: Benfeita recebe Festa da Paz que assinala 80 anos do fim da 2ª Guerra Mundial

A Aldeia do Xisto da Benfeita, no concelho de Arganil, assinala os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial na Europa “com um evento ímpar no nosso país, a decorrer de 6 a 11 de maio”, anunciou a ADXTUR- Agência para o Desenvolvimento Turístico das Aldeias do Xisto, entidade que organiza, em conjunto com a Câmara de Arganil, um programa comemorativo que pretende assinalar a efeméride.

“No dia 7 de maio de 1945, a pequena comunidade da Benfeita foi uma das primeiras em Portugal – e mesmo no mundo – a assinalar o armistício, com o toque de 1620 badaladas da sua recém-construída torre sineira, tradição que se mantém viva como símbolo de paz e de memória”, recorda a Câmara de Arganil.

“Num tempo em que os ideais da paz voltam a ser desafiados à escala global, esta cerimónia adquire maior significado, servindo como momento de reflexão, comunhão e homenagem aos valores fundamentais da convivência pacífica entre os povos”, sublinha a autarquia.

A celebração decorre nos dias 6, 7, 9 e 11 de maio e, na ótica da organização, adquira “maior significado, na medida em que serve como momento de reflexão, comunhão e homenagem aos valores fundamentais da convivência pacífica”.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS