ARCIAL lança calendário solidário para ajudar a erguer Lar Residencial

Sob o mote “Construir”, os utentes da ARCIAL dão vida ao calendário solidário em que cada mês do ano representa uma profissão ligada à construção civil, desde a fase de projeção à de acabamentos

Os utentes da Associação Para Recuperação de Cidadãos Inadaptados de Oliveira do Hospital (ARCIAL) são os protagonistas do calendário solidário para 2025 apresentado sob o tema “Casa de Sorrisos”. A iniciativa pretende “colocar no centro da discussão” a construção do futuro Lar Residencial, cujas obras vão arrancar no primeiro trimestre do próximo ano.

Em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS, o presidente da ARCIAL, Artur Abreu, afirma que com este projeto a instituição pretende “dar dignidade aos utentes, mostrar-lhes que também conseguem ser modelos, criar uma dinâmica à volta da construção do lar”, dar a conhecer à população que a obra vai acontecer e que é necessário a ajuda da comunidade para erguer este novo espaço.

Artur Abreu revela que, além do financiamento público, o Lar Residencial vai ser pago com fundos próprios, através empréstimos bancários e contributos de entidades públicas e privadas.

Notícia completa na edição impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS de 13/12/2024