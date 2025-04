APIN vai receber acréscimo de 4,1 ME de programa de sustentabilidade

A Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior (APIN) vai receber um acréscimo de cerca de 4,1 milhões de euros (ME), no âmbito do ‘overbooking’ do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (Poseur).

“Este financiamento extraordinário resulta do elevado grau de execução de um ambicioso plano de investimentos de cerca de 40 milhões de euros, concretizado entre 2020 e 2023, que permitiu transformar profundamente os serviços de abastecimento de água, saneamento e gestão de resíduos nos dez municípios servidos pela empresa”, revelou a APIN, num comunicado enviado hoje à agência Lusa.

A empresa integra os municípios de Alvaiázere, Ansião, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos e Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, e Góis, Lousã, Pampilhosa da Serra, Penela e Vila Nova de Poiares, no distrito de Coimbra.

Sediada em Penela, a APIN já recebeu 3,5 milhões de euros, aguardando ainda decisão favorável para a transferência de mais 560 mil euros, o que perfaz um total de cerca de 4,1 ME de financiamento adicional.

Com este reforço, o apoio comunitário global atribuído à APIN ascende agora aos 25 ME, “confirmando o reconhecimento do Poseur ao elevado nível de desempenho técnico, financeiro e de execução apresentado pela empresa”.

Segundo a APIN, a concretização deste plano só foi possível graças à decisão estratégica e visionária dos municípios fundadores, que avançaram com a constituição de um sistema intermunicipal agregado.

No domínio da eficiência hídrica, de 2022 a 2024, a APIN conseguiu uma redução acumulada de 1,5 milhões de metros cúbicos de perdas reais de água na rede de distribuição.

Este resultado é fruto da implementação do Projeto de Eficiência Hídrica, transversal a todos os municípios do sistema, e traduz uma redução total de 16% no volume de entrada no Sistema.

“Estes dados demonstram que a aposta feita na constituição da APIN enquanto empresa intermunicipal foi uma escolha estratégica bem-sucedida, permitindo aceder a instrumentos de financiamento comunitário, profissionalizar a gestão e implementar políticas públicas de ambiente alinhadas com as melhores práticas do setor”, sublinhou.