APFF lança novo concurso para espaços de restauração

A Administração do Porto da Figueira da Foz (APFF) vai lançar um novo concurso para a instalação e exploração de dois estabelecimentos de restauração ou similar no passeio marítimo, junto à marina. O primeiro concurso, lançado em março, ficou deserto.

Administração portuária mantém o caderno de encargos, alterando, no entanto, o procedimento do concurso. “Será mais aberto, mais simples, de carta fechada”, avançou ao DIÁRIO AS BEIRAS o presidente do conselho de administração dos portos da Figueira da Foz e de Aveiro, Eduardo Feio.

Notícia completa nas edições impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS assinaturas@asbeiras.pt