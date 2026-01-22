António Xavier reforça ataque da Académica
António Xavier é o mais recente reforço da Académica, informou hoje o clube em comunicado. Trata-se da terceira contratação no mercado do inverno por parte da Briosa, depois das chegadas de Sinisterra e Marco Baixinho.
Na nota enviada ao DIÁRIO AS BEIRAS, a Briosa “apresenta oficialmente o novo reforço da equipa principal, António Manuel Pereira Xavier”.
De acordo com o clube de Coimbra, “António Xavier é um futebolista português, natural de Guimarães, com 33 anos, que atua como extremo (principalmente pela esquerda) e conta com vasta experiência no futebol profissional, incluindo passagens por clubes como Marítimo, Paços de Ferreira, Tondela e Panathinaikos”.
Recentemente alinhou pelo Bnei Yehuda Tel Aviv FC, de Israel, clube pelo qual se transferiu no início da temporada 2025/26.
Ao longo da sua carreira, Xavier soma mais de 170 jogos no principal escalão do futebol português, demonstrando consistência, experiência e qualidade técnica nas linhas ofensivas.
A terminar, a Académica “deseja a António Xavier as maiores felicidades com a camisola negra, acreditando que a sua integração será um contributo importante para os objetivos desportivos do clube”