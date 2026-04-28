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Antonio Mendes Ferreira (United Resins) recebe Prémio Empreendedorismo

28 de abril de 2026 às 21 h30
Redação Diário As Beiras
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António Mendes Ferreira é fundador e CEO da United Resins, fundada em janeiro de 2008, com instalações fabris na Figueira da Foz.

A empresa assegura cerca 50 postos de trabalho e produz derivados de resinas naturais, oferecendo já mais de 30 produtos, nomeadamente, nos segmentos de tintas de impressão e de marcação de estradas, adesivos e pastilhas elásticas.

O grupo também inova na substituição do plástico por materiais naturais e biodegradáveis.

 

 

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