Antonio Mendes Ferreira (United Resins) recebe Prémio Empreendedorismo

António Mendes Ferreira é fundador e CEO da United Resins, fundada em janeiro de 2008, com instalações fabris na Figueira da Foz.

A empresa assegura cerca 50 postos de trabalho e produz derivados de resinas naturais, oferecendo já mais de 30 produtos, nomeadamente, nos segmentos de tintas de impressão e de marcação de estradas, adesivos e pastilhas elásticas.

O grupo também inova na substituição do plástico por materiais naturais e biodegradáveis.