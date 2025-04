Antigo atleta olímpico Luís Jesus é o candidato do PSD à Câmara de Tábua

O antigo atleta olímpico Luís Jesus é o candidato do PSD à presidência da Câmara Municipal de Tábua, concelho de onde é natural, e promete auscultar as pessoas e colocá-las no centro das suas prioridades.

“A minha ambição em Tábua, caso seja eleito, é dar a melhor qualidade de vida a quem lá mora. Como quero ser tratado com dignidade, com respeito e quero ter qualidade de vida, quero que toda a gente tenha o mesmo”, destacou.

Em declarações à agência Lusa, o gestor e organizador de eventos explicou que decidiu abraçar o desafio que lhe foi lançado pela concelhia social-democrata porque está “disponível para colaborar com Tábua e para ajudar os tabuenses”.

“Existe uma diferença entre o candidato se propor ou ser convidado. Tive alguns dias para pensar e achei que, da mesma forma com que encarei a minha carreira desportiva onde andei durante muitos anos com Tábua comigo, era a altura de regressar a Tábua”, indicou.

Segundo o candidato de 56 anos, nos próximos tempos irá ouvir e conviver mais de perto com os tabuenses, de forma a conseguir ter “uma maior perceção das suas reais necessidades”.

“Os projetos são feitos para as pessoas e é isso que eu pretendo: ter um projeto para apresentar às pessoas, mas primeiro ouvindo-as”, indicou.

Para além de Luís Jesus pelo PSD, concorrem à liderança da autarquia de Tábua pelo PS o atual presidente, Ricardo Cruz, bem como Luís Madaleno pelo Chega.

Em 2021, Ricardo Cruz foi eleito presidente da Câmara de Tábua pelo PS com 52,49% dos votos, enquanto a coligação do PSD com o CDS-PP contabilizou 42,25% e a CDU 1,91% dos votos.

O executivo da Câmara de Tábua é formado por quatro eleitos do PS e três do PSD/CDS-PP.

As eleições autárquicas deverão decorrer entre setembro e outubro.