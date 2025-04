Antigo aluno do ISCAC João Perdigão morre em acidente de viação aos 26 anos

João Perdigão, antigo estudante da Coimbra Business School | ISCAC, perdeu a vida, aos 26 anos, num acidente de viação, na passada segunda-feira, dia 28 de abril.

Numa publicação feita nas redes sociais, a Associação de Estudantes do ISCAC diz que “foi com um enorme aperto no peito que recebemos a notícia de que João Perdigão, membro da Associação de Estudantes do Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra, no mandato 2018/2019, e ainda estudante da licenciatura em Marketing e Negócios Internacionais, entre 2017 e 2020 e também na pós-graduação, de 2020 a 2021, perdeu a vida no dia 28 de abril, vítima de um acidente de viação”.

Na mesma publicação, a associação relembra que “o João sempre estava com um sorriso rasgado no seu rosto. E acreditamos que seja esta a primeira memória que ocorre a todos nós quando nos lembramos dele! A sorrir para a vida e para o mundo. Com energia infinita e contagiante, e com dedicação exímia em tudo o que se propunha a fazer. Sempre pronto para ajudar o próximo e com excelentes palavras de conforto e apoio. Deixará imensas saudades a todos os que tiveram a oportunidade de cruzar caminhos com ele”.

Atualmente, João Perdigão era presidente da Comissão Política Concelhia da Juventude Socialista de Torres Novas e árbitro de futebol.

A AEISCAC decretou, hoje, luto académico em homenagem ao seu percurso e à sua memória. deixando ainda os sentidos pêsames a todos os familiares e amigos.