Tanto na era da “Inteligência-Máquina”, o termo efetivamente utilizado por Alan Turing no seu famoso paper de 1950, quanto na mais recente obra “A Inteligência Natural & a Lógica da Consciência” de António Damásio, é por demais evidente que, em Investigação, como nos quotidianos de Inteligência Imersiva, mais do que Respostas lineares, se promovem Perguntas não-lineares capazes de estimular uma visão mais alargada e um raciocínio mais profundo.

Um Executive Search (Recrutador de Executivos) entra em contato. Uma conversa produtiva seguida de uma declaração honesta. Gosto do curriculum e acompanho as suas redes sociais há algum tempo mas, “Não sei onde poderia encaixar-se na nossa organização.”

Este momento é mais comum do que parece, especialmente para perfis que atuam na interseção da IA, Cognição, Comportamentos e Paradigmas Emergentes como Computação e Comunicação Quântica. Então, vamos lá entender o processo. Algumas funções são projetadas para serem executadas dentro de estruturas pré-definidas, outras, existem para questionar e desenvolver essas estruturas antes que elas se consolidem.

O background e arsenal de capacidades não se enquadra em uma única categoria como por exemplo Engenheiro de IA, Cientista de Dados ou Gestor de Produto. Efetivamente, certas competências transitam entre domínios, com foco em 1) Arquitetura e Estruturação de Sistemas 2) Cognição

e Interação Humano-IA 3) Comportamento Emergente e Coerência 4) Raciocínio inicial sobre pensamento adjacente à Computação Quântica (sobreposição, entrelaçamento, inferência, incerteza, espaços de decisão não determinísticos) bem como 5) ferramentas conceptuais para Sistemas Complexos.

Verdadeiramente importante para o recrutador, significaria entender onde é que as premissas clássicas e o pensamento tradicional estão a falhar e, ainda mais importante, como raciocinar para além dos modelos lineares quando os sistemas se tornam mais complexos (não lineares). Procurar um perfil de múltiplas competências, torna-se muito mais valioso nas seguintes situações: a) antes que os sistemas escalem b) antes que as premissas se consolidem c) antes que sejam tomadas decisões arquitetónicas irreversíveis.

É por isso que nem sempre um dado perfil se encaixa em um organograma. E tudo bem. Nem toda a participação valiosa necessita de um cargo. Algumas disparam com uma conversa informal, revisão/reavaliação do ecossistema ou até, uma sessão de alinhamento conceptual.

Se alguma vez se questionou sobre “Este perfil é interessante, mas onde é que ele se encaixa?”, ao invés de um problema, estará perante um “sinal”. E em vez de perguntar “Onde alocamos a pessoa X ?”, talvez deva questionar “Qual o nível de maturidade/complexidade está a tentar atingir e que as funções atuais ainda não abrangem ?”. Antes que seja tarde.