Coimbra

Antecipado para as 15H00 pico de precipitação em Coimbra

04 de fevereiro de 2026 às 14 h19
DB/Pedro Filipe Ramos
Afinal o pico de precipitação para o concelho de Coimbra foi antecipado para as 15H00 de hoje, informou há instantes, o município nas redes sociais.
Na publicação, a autarquia refere que “está a acompanhar, em permanência, 𝗼 𝗮𝗴𝗿𝗮𝘃𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗼 𝗲𝘀𝘁𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗼 𝘁𝗲𝗺𝗽𝗼 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗼𝘀 𝗽𝗿ó𝘅𝗶𝗺𝗼𝘀 𝗱𝗶𝗮𝘀. O concelho de Coimbra irá começar a sentir os efeitos da depressão Leonardo a partir do início da tarde de hoje com precipitação persistente e por vezes forte e rajadas de vento que podem atingir os 90 km/h, mantendo  o 𝗿𝗶𝘀𝗰𝗼 𝗱𝗲 𝗰𝗵𝗲𝗶𝗮𝘀, com afetação das zonas ribeirinhas do rio Mondego”.
“De acordo com as previsões meteorológicas, está prevista 𝗽𝗿𝗲𝗰𝗶𝗽𝗶𝘁𝗮çã𝗼 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻𝘁𝗲 e por vezes forte a partir 𝗱𝗮𝘀 𝟭𝟱𝗵𝟬𝟬 𝗱𝗲 hoje (quarta-feira) 𝗲 𝗮𝘁é à𝘀 𝟬𝟵H𝟬𝟬 𝗱𝗲 𝗾𝘂𝗶𝗻𝘁𝗮-𝗳𝗲𝗶𝗿𝗮. O período mais crítico deverá ocorrer durante a madrugada e manhã de quinta-feira, com rajadas de vento que podem atingir os 90 km/h, podendo agravar o risco de inundações e de queda de árvores ou estruturas”, destaca o município.
As equipas de proteção civil, segurança e socorro, bem como os serviços municipais, estão em prontidão no terreno, em ações de prevenção e vigilância.

Autoria de:

redação Diário as Beiras

