diario as beiras
Nacional

ANMP diz que cabe a autarcas a decisão de adiar eleições

05 de fevereiro de 2026 às 15 h45
0 comentário(s)
DR

A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) disse hoje que está a acompanhar os concelhos afetados pelo mau tempo, aguardando pelo evoluir da situação, e que caberá a cada presidente de câmara a decisão de adiar as eleições presidenciais.

Em resposta à Lusa, fonte oficial afirmou que a ANMP “está a acompanhar a situação e sabe que a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil está a fazer uma análise de risco nos municípios atingidos pela passagem da depressão Kristin e tempestades que continuam a assolar”o país.

Perante este cenário, a organização representativa do poder local, acrescentou, aguarda pela “evolução da situação”.

“Sendo certo que é a cada presidente de Câmara Municipal que cabe a decisão de realizar ou adiar as eleições presidenciais”, concluiu a mesma fonte oficial da associação presidida por Pedro Pimpão (PSD), também presidente do município de Pombal.

Para já, a ANMP desconhece a existência de municípios que pretendam adiar a segunda volta das eleições presidenciais de domingo, além da Câmara de Alcácer do Sal, no distrito de Setúbal, fortemente afetada pelas cheias provocadas pelas depressões Kristin e Leonardo.

Autoria de:

Agência Lusa

