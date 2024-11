André Cabeças vence Rally de Cantanhede

André Cabeças sucedeu a Jorge Santos na galeria de vencedores do Rally de Cantanhede / Marquês de Marialva, dominando a prova do princípio ao fim.

Segundo nota do município de Cantanhede enviada ao DIÁRIO AS BEIRAS, “foi um triunfo sem mácula do piloto de Lisboa na penúltima prova Start Centro de Ralis, com Daniel Ferreira a vencer o campeonato e a Taça dos Campões de Ralis Regionais – Claudino Romeiro, e Tiago Pereira as Duas Rodas Motrizes (2RM).

Em termos organizativos, o resultado foi também muito positivo, muito por força da elevada adesão do público, abrindo-se, assim, boas perspetivas para que a 3.ª edição do rali seja uma realidade em 2025. Disso mesmo deu conta a presidente da Câmara Municipal de Cantanhede, Helena Teodósio, no final da prova, congratulando-se com o facto de não terem existido problemas de segurança ao longo dos dois dias.

“A segurança é a espinha dorsal da organização e, por isso, estamos extremamente satisfeitos por tudo ter corrido bem. Não posso deixar de agradecer o trabalho da GNR, dos Bombeiros Voluntários de Cantanhede, mas também de todos os que se envolveram com entusiasmo nas juntas e uniões de freguesia do concelho. Deixo também uma palavra de apreço aos patrocinadores, sem os quais não seria possível ter uma prova com esta qualidade”, começou por referir.