O presidente da Câmara de Anadia, Jorge Sampaio, pretende que o seu concelho se afirme como polo do ensino superior em 2035, até porque há já cinco alunos na residência universitária inaugurada em julho.

“Estamos muito focados neste objetivo de, em 2035, nos afirmarmos como um polo de ensino superior”, assegurou.

Em declarações à agência Lusa, o líder da autarquia, eleito pelo PSD/CDS-PP em 12 de outubro, disse ter perfeita noção de que na questão do ensino superior todos os passos que terão de dar serão “passinhos pequeninos”.

“E temos a consciência de que, às vezes, temos de dar alguns passos atrás. Agora, nunca vamos desmotivar, porque sabemos perfeitamente aquilo que queremos”.

Segundo Jorge Sampaio, a Câmara Municipal de Anadia encontrou no Instituto Politécnico de Coimbra “um parceiro fantástico”, no entanto, também estão a dialogar com outros parceiros, nomeadamente a Universidade da Aveiro e a Universidade de Coimbra.

“Estamos a dar passinhos pequeninos e o objetivo é claro, e assumimo-lo: em 2035, Anadia quer ser um polo universitário em Portugal”.

Em julho, foi inaugurada a residência universitária que resulta de um investimento que ultrapassou os dois milhões de euros, no âmbito do Programa Nacional para o Alojamento no Ensino Superior, do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Ao todo, foram criados 36 quartos, com capacidade para alojar 56 pessoas, para dar resposta às necessidades de alunos integrados em licenciaturas, mestrados e doutoramentos.

De acordo com o presidente da Câmara de Anadia, o alojamento estudantil já tem “os primeiros cinco alunos”, embora já contem com “outros pedidos”.

“Também já arrancámos com o nosso polo do Politécnico de Coimbra e com as primeiras formações”, informou.

Este polo descentralizado do Instituto Politécnico de Coimbra em Anadia resulta de um protocolo de parceria celebrado entre o Município de Anadia, o Município da Mealhada e o Instituto Politécnico de Coimbra, para acolher oferta formativa de nível superior.

Para o autarca, “com uma estratégia para uma década de desenvolvimento”, a educação, a formação e a qualificação são áreas essenciais para “qualificar o presente e preparar o futuro”.

“É uma área que nós vamos atacar já. Queremos trabalhar a educação de uma forma muito estruturada ao longo de todos os ciclos e todas as idades: desde o pré-escolar até à universidade sénior, passando pelo ensino básico, secundário e superior”, concluiu.