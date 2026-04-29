Ana Abrunhosa pede desculpa à Agência Lusa “por momento infeliz”

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021, onde é jornalista na editoria de Coimbra....

A presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Ana Abrunhosa, pediu hoje publicamente desculpa, em sede de Assembleia Municipal, à Agência Lusa e ao jornalista João Gaspar pelo momento que classificou como “infeliz”, referindo-se às suas declarações proferidas na reunião de câmara de Coimbra, a 10 de abril.

“Quero aqui reafirmar o nosso compromisso de total respeito e abertura no relacionamento com os profissionais da Agência Lusa. Já falei por telefone com a diretora da Lusa, Luísa Meireles, e pessoalmente com o jornalista João Gaspar e tive a oportunidade de me desculpar por um momento infeliz, que não se voltará a repetir”, esclareceu Ana Abrunhosa.

A autarca pediu ainda aos deputados municipais, com base no trabalho dos “poucos e intensos” meses de governação, o “benefício da dúvida”.

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