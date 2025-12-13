diario as beiras
Coimbra

Ana Abrunhosa eleita vice-presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses

13 de dezembro de 2025 às 18 h57
Ana Abrunhosa em entrevista ao Diário as Beiras. Fotografia: Ana Catarina Ferreira | Arquivo

A presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Ana Abrunhosa, acaba de ser eleita vice-presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP). A votação decorreu hoje no congresso, que reuniu centenas de autarcas, em Viana do Castelo, após as eleições autárquicas de outubro. Votaram 647 representantes dos municípios.

Coimbra volta assim a estar representada nos corpos gerentes da ANMP, depois de Manuel Machado ter sido presidente da associação entre 2013 e 2021. A ANMP tem sede em Coimbra.

Ana Abrunhosa será vice-presidente e foi indicada como a número 2 na única lista apresentada pelo social-democrata Pedro Pimpão, que foi confirmado com 86,7% dos votos como presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Também a presidente da Câmara Municipal de Cantanhede e presidente da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, Helena Teodósio, figura na lista, em oitavo lugar, fazendo também parte do conselho diretivo da associação.

O novo presidente sucede a Luísa Salgueiro, que  deixa o cargo de presidente da ANMP depois de o PSD ter vencido em mais câmaras no todo nacional, ficando por isso com a presidência da associação que representa os municípios.

Pela primeira vez, a CDU, que ganhou em 12 câmaras, fica de fora da direção da ANMP e o Chega, que elegeu apenas presidentes em três câmaras, também teve um resultado que ficou longe de uma presença no Conselho Diretivo.

António Cerca Martins

