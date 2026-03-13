Os alunos da Escola Superior de Enfermagem da Universidade da Coimbra (ESEUC) que foram este semestre de Erasmus para o estrangeiro tiveram problemas burocráticos.

Neste semestre, segundo o DIÁRIO AS BEIRAS apurou, vários estudantes da Escola Superior de Enfermagem não receberam o montante da bolsa que lhes foi atribuído antes de viajarem para o país onde vão estudar neste semestre.

A integração da Escola Superior de Enfermagem na Universidade de Coimbra provocou este atraso burocrático.

