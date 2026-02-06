A presidente da Câmara de Condeixa-a-Nova assegurou hoje estarem reunidas as condições para a realização da segunda volta das eleições presidenciais, no domingo, mas três mesas de voto têm de ser deslocalizadas.

As localizações de três mesas de voto para as eleições presidências de domingo neste concelho do distrito de Coimbra, “foram alteradas”, uma vez que, devido ao mau tempo, “os edifícios [previstos] não se encontram em condições”, indicou Liliana Pimentel.

Na freguesia de Anobra, uma mesa de voto passa da Associação do Casal São João para a Associação Casal do Carrito.

Na freguesia de Ega, na localidade de Casével, deixa de ser nas antigas instalações do jardim-de-infância para passar a ser na Associação Recreativa e Desportiva de Casável.

Uma terceira mesa de voto passará da antiga escola primária da Rebolia para a associação da localidade, também na freguesia de Ega, detalhou a autarca.

Treze pessoas morreram em Portugal desde a semana passada na sequência da passagem das depressões Kristin e Leonardo, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

O Governo prolongou a situação de calamidade até dia 15 para 68 concelhos, que irão beneficiar de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.

A situação de calamidade em Portugal continental foi inicialmente decretada entre 28 de janeiro e 01 de fevereiro para cerca de 60 municípios, tendo depois sido estendida até ao dia 08 para 68 concelhos, voltando a ser prolongada até 15 de fevereiro.