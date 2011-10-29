diario as beiras
Alojamentos nas aldeias de xisto da Serra da Lousã com atividade cancelada

01 de fevereiro de 2026 às 13 h44
DR

Os alojamentos nas aldeias de xisto da Serra da Lousã, no interior do distrito de Coimbra, viram a sua atividade interrompida ou fortemente condicionada depois da passagem da depressão Kristin, disseram à agência Lusa alguns dos operadores turísticos.

“Estamos fechados por várias razões: falta de energia, que chegou no sábado, e de água, mas também de acessos”, explicou Sérgio Alves, diretor-executivo do projeto Cerdeira – Home for Creativity, que detém 10 casas, com capacidade para 54 pessoas.

As reservas para este fim de semana estavam esgotadas e ainda não é garantido que os alojamentos reabram no próximo, estando tudo dependente da reabertura da Estrada Nacional 236, que liga a Lousã à Castanheira de Pera, pela Serra da Lousã.

“O nosso maior problema é um curso de cerâmica que se inicia na segunda-feira, com temos participantes dos Estados Unidos da América e do Brasil, que já estão em viagem, e ainda não sabemos como vai ser”, enfatizou o responsável.

O projeto Cerdeira – Home for Creativity é constituído por várias casas de xisto, que sofreram poucos danos com os ventos ciclónicos da depressão Kristin.

Ainda no concelho da Lousã, na aldeia de xisto do Talasnal, o proprietário do alojamento Montanhas de Amor foi também obrigado a parar toda a atividade e a cancelar as reservas.

Salientando que a aldeia “está um caos”, Joaquim Lourenço relatou que todas as casas da aldeia sofreram estragos e a eletricidade só foi reposta no sábado, continuando sem acesso à Internet e televisão.

“Isto foi uma coisa louca. Houve lousas de xisto arrancadas dos telhados projetadas a mais de 200 metros”, disse.

Ainda sem tempo para avaliar os prejuízos, Joaquim Lourenço salientou que a casa de alojamento mais recente foi a que mais sofreu com a tempestade.

“Tinha as nove casas todas preenchidas”, lamentou o operador turístico, referindo que também teve de encerrar a taberna-restaurante de que é proprietário.

A previsão é reabrir na próxima sexta-feira.

Na aldeia de xisto no Gondramaz, concelho de Miranda do Corvo, a sua posição geográfica evitou grandes danos na passagem da depressão, mas o alojamento o Mountain Whispers registo 50% de cancelamento nas reservas.

“Nesta altura estávamos esgotados, mas muitas pessoas tiveram receio de viajar ou que voltasse a acontecer mais alguma coisa”, disse a proprietária Margarida Amaral, referindo que a aldeia esteve isolada dois dias devido às árvores caídas no acesso.

A passagem da depressão Kristin por Portugal continental, na quarta-feira, deixou um rasto de destruição, causando pelo menos cinco mortos, segundo a Proteção Civil, vários feridos e desalojados. A Câmara da Marinha Grande contabiliza ainda uma outra vítima mortal no concelho.

Este sábado, outros dois homens morreram ao caírem de um telhado que estavam a reparar, um no concelho da Batalha e outro em Alcobaça.Na madrugada de domingo, um homem morreu no concelho de Leiria por intoxicação com monóxido de carbono com origem num gerador.

Quedas de árvores e de estruturas, corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal.

Leiria, por onde a depressão entrou no território, Coimbra e Santarém são os distritos que registam mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade entre as 00:00 de quarta-feira até às 23:59 de hoje para cerca de 60 municípios, número que pode aumentar.

Agência Lusa

