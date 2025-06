Alegado cabecilha de grupo que atacou ATM em Aveiro ficou com apresentações periódicas

O alegado cabecilha de um grupo suspeito de ter atacado uma caixa ATM em 2023, em Aveiro, que foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), ficou sujeito a apresentações periódicas às autoridades policiais, informou hoje fonte judicial.

As medidas de coação foram conhecidas esta tarde, findo o primeiro interrogatório judicial do detido, um homem de 41 anos que, segundo a Judiciária, é um ativista do grupo de extrema-direita 1143, liderado por Mário Machado.

Para além de apresentações periódicas, o suspeito ficou proibido de contactar os restantes arguidos e testemunhas.

O homem foi detido pela PJ por suspeita dos crimes de falsificação de documentos e furto qualificado com recurso a explosão, durante uma operação policial realizada nas zonas de Aveiro e Águeda, que visou o cumprimento de dois mandados de busca domiciliária.

Os factos investigados pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Aveiro ocorreram a 4 de agosto de 2023, quando o grupo terá atacado uma caixa ATM instalada num posto de abastecimento de combustíveis em Quintãs – Aveiro, com recurso a explosão.

A PJ adianta que esta operação ocorreu no âmbito de uma investigação complexa, que se prolonga há vários meses tendo resultado já, anteriormente, na detenção de outro suspeito, e na identificação e constituição de um terceiro elemento, que atualmente se encontra a cumprir pena de prisão no Estabelecimento Prisional da Covilhã.