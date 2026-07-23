AICEP e Hennig assinam contrato investimento de 51ME que vai criar 452 empregos

A Hennig assinou hoje um contrato de investimento com a AICEP para uma nova unidade industrial na Figueira da Foz, um investimento que ascende a 51 milhões de euros e que vai criar mais de 450 postos de trabalho.

O projeto da empresa, que tem sede nos Estados Unidos, “prevê a criação de 452 postos de trabalho e reforça o posicionamento de Portugal como plataforma europeia para soluções energéticas destinadas a infraestruturas críticas e Data Centres”, refere a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), em comunicado.

O apoio financeiro do Estado português ao projeto “ascende a cerca de 7,7 milhões de euros, sendo atribuído pela AICEP ao abrigo do Regime Contratual de Investimento”.

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