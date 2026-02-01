A Águas do Centro Litoral (AdCL) anunciou hoje ter restabelecido o abastecimento de água à rede do Município de Leiria, na sequência da inundação de uma estação elevatória no concelho.

“A AdCL restabeleceu, desde as 18:50 de ontem [sábado], o abastecimento à totalidade dos pontos de entrega (cinco) ao Município de Leiria”, refere-se num comunicado da empresa envidado à agência Lusa.

Esta água é, posteriormente, distribuída ao domicílio pelos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria.

Na sexta-feira, a inundação da estação elevatória de Porto Figueira limitou, em cerca de um terço, o fornecimento de água ao concelho.

“Para a rápida reposição do normal funcionamento da infraestrutura, foram mobilizadas equipas de manutenção e operação de Leiria, Aveiro e Coimbra, que estiveram no terreno de forma célere e contínua”, adianta a empresa, que agradece o apoio da Proteção Civil, autarquia, empresas do Grupo Águas de Portugal e da E-Redes, pela disponibilização de recursos necessários à reposição do normal funcionamento do sistema”, adianta.

A Águas do Centro Litoral esclarece que “continua a recorrer a geradores em todas as captações, estações elevatórias e na estação de tratamento de água do Paul, Monte Redondo, no concelho de Leiria”, para garantir o funcionamento regular das instalações.

Já no concelho de Ansião (Leiria), “prevê-se que a situação fique igualmente regularizada, durante o dia de hoje, assegurando o fornecimento de água aos pontos de entrega da APIN [Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior], com recurso a geradores em todo o sistema”.

“Esta regularização foi condicionada por uma rotura numa conduta”, já resolvida, assinala, salientando que “a reposição do normal fornecimento de água revelou-se mais exigente do que inicialmente previsto, devido às dificuldades de acesso às instalações e ao reabastecimento de combustível”.

As equipas técnicas da AdCL “mantêm um acompanhamento permanente da situação em ambos os concelhos, nomeadamente no que respeita ao abastecimento de combustível aos geradores”, acrescenta.

A AdCL, do Grupo Águas de Portugal, é a entidade gestora responsável pelo sistema multimunicipal de abastecimento de água e de saneamento do Centro Litoral de Portugal, integrando 30 municípios e uma população servida de 728 mil de habitantes.

A empresa gere quatro estações de tratamento de água e sete outras instalações de tratamento de água, 201 estações elevatórias de abastecimento de água e saneamento e 60 reservatórios, 68 estações de tratamento de águas residuais e 1.239 quilómetros de condutas de água e emissários de saneamento.

A passagem da depressão Kristin por Portugal continental, na quarta-feira, causou pelo menos cinco mortos, segundo a Proteção Civil, vários feridos e desalojados. A Câmara da Marinha Grande contabiliza ainda uma outra vítima mortal no concelho.

No sábado, outros dois homens morreram ao caírem de um telhado que estavam a reparar, um no concelho da Batalha e outro em Alcobaça. Na madrugada de domingo, um homem morreu no concelho de Leiria por intoxicação com monóxido de carbono com origem num gerador.

Quedas de árvores e de estruturas, corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal.

Leiria, por onde a depressão entrou no território, Coimbra e Santarém são os distritos que registam mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade, que foi prolongada este domingo, após uma reunião do Conselho de Ministros, até dia 08 de fevereiro.