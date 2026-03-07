diario as beiras
Águas de Coimbra vence prémio de Inovação da ERSAR

06 de março de 2026 às 21 h01
A empresa Águas de Coimbra, em parceria com a Universidade de Coimbra, venceu o prémio de Inovação da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), na categoria Sustentabilidade Ambiental, com o projeto europeu H2OforAll.

Financiado pelo programa Horizonte Europa, o H2OforAll tem como objetivo proteger a saúde pública, através do desenvolvimento e aplicação de sensores inteligentes e outras tecnologias inovadoras para monitorizar e mitigar subprodutos da desinfeção na água destinada ao consumo humano, contribuindo para reforçar a qualidade e a segurança do abastecimento.

A decisão final foi hoje anunciada, durante as Conferências de Março 2026 da ERSAR, que se realizou no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa.

