A Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Coimbra (ESAC-IPC) inaugurou uma nova estação de quarentena para estudar e testar o uso de insetos contra plantas invasoras, revelou hoje aquela instituição de ensino superior.

Num comunicado enviado à agência Lusa, a ESAC defendeu que a instalação da nova estação de confinamento, ampliada e com mais-valias relativamente à anterior, reforça a capacidade científica nacional na luta contra as espécies invasoras.

Trata-se de uma “infraestrutura científica dedicada ao estudo e avaliação de agentes de controlo biológico de plantas invasoras, com condições para desenvolver testes com plantas invasoras terrestres (de que são exemplo as acácias, atualmente em floração) e aquáticas (como o jacinto-de-água)”.

