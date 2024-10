AFC: Vigor e Sourense medem forças pelo topo da tabela

A Divisão Elite da Associação de Futebol de Coimbra (AFC) tem no domingo uma jornada cheia de grandes emoções, com destaque especial para um confronto entre Vigor e Sourense. As duas formações tiveram um arranque de época promissor e por isso os treinadores não veem favoritos para o encontro.

“Um duelo de 50-50” é a expectativa dos técnicos que se defrontam na 5.ª jornada do campeonato. De um lado e a jogar em casa, o Vigor, com três vitórias e uma derrota. Do outro, estará o líder Sourense, que soma quatro vitórias no mesmo número de jogos, e com um registo no saldo de golos assinalável (14 golos marcados e zero sofridos).

Com estes dados, o treinador da turma de Fala, Carlos Santos, não fica indiferente ao adversário que vai encontrar no domingo.

“O Sourense é a melhor equipa do campeonato até ao momento. Têm jogadores muito evoluídos tecnicamente e são muito fortes nas bolas paradas. É dessa forma que têm feito muitos golos. São também muito coesos e ganham muitos duelos físicos. Esperamos um jogo de grau de dificuldade elevado”, começou por dizer.

Apesar do jogo difícil. Carlos Santos quer que a sua equipa mantenha a identidade. “Não vamos mudar nada. Somos uma equipa que gosta de ter bola e de criar oportunidades. Vamos manter-nos fiéis”.

Já o treinador do clube de Soure, Nuno Duarte, “mete gelo” no entusiasmo pela invencibilidade da sua equipa e aponta para o próximo compromisso.

