O candidato do ADN à presidência da Câmara de Coimbra, Sancho Antunes, defendeu hoje a criação de corredores para autocarros e parques de estacionamento periféricos para resolver alguns dos problemas de trânsito no concelho.

O candidato, que é motorista dos Serviços Municipalizados dos Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC), falou à agência Lusa numa visita à Feira dos Sete, em Bencanta, zona próxima da rotunda do Almegue, onde conflui a via rápida de Taveiro e o IC2, e onde é normal registar-se trânsito, naquele que é um dos pontos principais de acesso à cidade.

Sancho Antunes considerou que a solução para resolver vários dos problemas de trânsito no concelho passa “pela mobilidade sustentável, passa pelos transportes públicos, passa pela criação de parques periféricos de estacionamento”.

O candidato do ADN defendeu a criação de parques periféricos de estacionamento onde as pessoas “possam estacionar a um preço completamente simbólico” para apanharem depois transportes públicos para o centro da cidade.

“Mas, para isso, terá de haver condições, porque um carro ligeiro não pode ser mais rápido do que um transporte público. O atual executivo acabou com todos os corredores de BUS [dedicados a autocarros] que há na cidade”, disse.

Para Sancho Antunes, a criação de corredores BUS que ligassem os tais parques periféricos ao centro da cidade poderiam assegurar “uma maior competitividade” dos transportes coletivos, notando que em “grandes cidades europeias há corredores BUS em vias rápidas”.

O cabeça de lista do ADN afirmou que o projeto de metrobus (autocarros elétricos articulados a circular em via dedicada) não vai “resolver o problema de mobilidade de Coimbra”, porque o concelho “não é só os hospitais, não é só a Praça da República, não é só a Baixa”.

“Coimbra é Pedrulha, é Ceira, é Cernache, é Antuzede. Tudo isso é Coimbra”, vincou.

Sancho Antunes acusou o atual executivo de dificultar a vida aos transportes públicos e de não assegurar uma menor presença do carro na cidade.

“O objetivo era reduzir cada vez mais [a presença do carro]”, disse, notando que há um problema de mentalidade em que as pessoas usam o carro “para andar 100 metros”.

De acordo com Sancho Antunes, poderá ser necessário “utilizar a fiscalização para mudar a mentalidade”.

“Entendo que a solução para o trânsito em Coimbra é a criação de parques periféricos, a utilização de transportes públicos e restringir algumas ruas [aos carros], como estão a fazer em cidades europeias”, sobretudo no centro histórico, afirmou.

Além de Sancho Antunes, são candidatos às eleições de domingo o atual presidente da Câmara pela coligação Juntos Somos Coimbra (PSD/IL/CDS-PP/Nós, Cidadãos!/PPM/MPT/Volt), José Manuel Silva; a ex-ministra Ana Abrunhosa, pela Avançar Coimbra (PS/Livre/PAN); o vereador Francisco Queirós, pela CDU (PCP/PEV); o ex-deputado José Manuel Pureza, pelo Bloco de Esquerda; Maria Lencastre Portugal, pelo Chega; e Tiago Martins, pela Nova Direita.

O atual executivo é composto por seis elementos da coligação Juntos Somos Coimbra, quatro do PS e um da CDU.