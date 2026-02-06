A ação solidária que o Arciprestado de Coimbra Urbana previa levar a cabo, no próximo sábado, nos concelhos de Pedrógão Grande, Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos, foi adiada “por motivos de segurança”.

Numa publicação na rede social Facebook, o Arciprestado de Coimbra Urbana informou que a ação, em três concelhos do distrito de Leiria, foi adiada para o dia 14 de fevereiro.

Para a ação do próximo dia 14, o Arciprestado de Coimbra Urbana apela à participação de voluntários, indicando como ponto de encontro a Junta de Freguesia de Vila Facaia, no concelho de Pedrógão Grande, pelas 09:30.

“Junta-te a nós nesta ação solidária. Se possível traz luvas, vassoura, enxada e sacos”, solicitou.

O Arciprestado de Coimbra Urbana pediu ainda que os voluntários levem mantinhas, roupa de cama e atoalhados para entrega.

O Arciprestado de Coimbra Urbana, uma subdivisão da Diocese de Coimbra, agrupa as Unidades Pastorais da zona histórica da cidade de Coimbra com as suas limítrofes, de modo a promover a coordenação, unidade e eficiência da ação pastoral dos sacerdotes, religiosos e leigos na sua área geográfica.

Treze pessoas morreram em Portugal desde a semana passada na sequência da passagem das depressões Kristin e Leonardo, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

O Governo prolongou a situação de calamidade até dia 15 para 68 concelhos, que irão beneficiar de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.

A situação de calamidade em Portugal continental foi inicialmente decretada entre 28 de janeiro e 01 de fevereiro para cerca de 60 municípios, tendo depois sido estendida até ao dia 08 para 68 concelhos, voltando a ser prolongada até 15 de fevereiro.