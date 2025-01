AD Buarcos anuncia três reforços “de peso”

A equipa de futebol de praia AD Buarcos 2017 apresentou ontem mais três reforços de peso para a próxima época. A equipa da Figueira da Foz, que ficou com a vaga que estava em aberto no principal escalão do futebol de praia, depois de o SC Braga ter extinguido a secção desta modalidade, anunciou ontem a contratação dos irmãos Léo e Bê Martins e de André Lourenço.

Os três atletas, que vêm provenientes da equipa que foi tetracampeã nacional e também vencedora da taça de Portugal da modalidade na época passada, aumentam assim a qualidade do plantel figueirense, que começa a ser considerado um dos candidatos ao título do Campeonato Elite em 2025.

Os gémeos Martins, de 34 anos, são presença assídua na seleção nacional portuguesa. No ano passado, Léo Martins (pivot) apontou 25 golos em 18 jogos disputados pela equipa nortenha.

Já Bê Martins (ala) disputou 18 jogos e apontou 13 golos. Em 2022, chegou mesmo a ser eleito o melhor jogador do mundo de futebol de praia.

Por outro lado, André Lourenço (fixo), de 29 anos, reforça o AD Buarcos depois de uma época onde disputou 25 jogos pelo SC Braga e apontou 12 golos. O jogador é também internacional português.

Com estes três anúncios, passam para seis os jogadores que o AD Buarcos vai ter nesta nova época provenientes dos bracarenses. O emblema figueirense tinha já anunciado Miguel Pintado, o melhor marcador do Campeonato Elite na época passada, com 41 golos, e os dois guarda-redes Francisco Ferreira e Pedro Mano. Este último é natural da Figueira da Foz e guarda-redes titular da seleção nacional portuguesa.