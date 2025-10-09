A Associação Acreditar lança, no sábado, a discussão pública sobre os desafios que se colocam a quem, não sendo criança, ainda não é plenamente adulto e vive o cancro em “terra de ninguém”.

“É imprescindível conhecer as características e necessidades desta população para, dos cuidados de saúde ao acompanhamento psicossocial, garantir qualidade de vida na doença e na sobrevivência”, refere a associação.

É entre estes dois mundos – “e com os olhos no futuro” – que a Acreditar encerra o ciclo de conferências com que assinala o seu 30.º aniversário.

A conferência “Adolescentes e jovens adultos: viver com cancro entre dois mundos” vai decorrer na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra (Polo III), no dia 11, entre as 09H30 e as 14H00. O encontro pretende criar um “espaço de reflexão e de mobilização em torno dos desafios vividos por adolescentes e jovens adultos com cancro, uma população muitas vezes esquecida nas respostas dos sistemas de saúde”.

