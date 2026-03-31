Acionistas satisfeitos com a escolha de Leonel Serra para a administração da Metro
O engenheiro da Comboios de Portugal (CP) Leonel Serra é o novo presidente da Metro Mondego, depois de já ter sido vogal da empresa no passado, foi hoje anunciado.
O nome proposto pelo Governo foi hoje aprovado por unanimidade em assembleia geral da Metro Mondego, que era liderada desde 2019 por João Marrana, afirmou à agência Lusa o presidente da Câmara da Lousã, Victor Carvalho, que preside agora à nova mesa da assembleia geral da empresa.
Leonel Serra, que irá cumprir um mandato de três anos, é engenheiro de formação e quadro da CP e já tinha sido vogal do conselho de administração da Metro Mondego, quando esta foi liderada por João Rebelo, que saiu das funções em 2019.
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“É alguém que nos transmite confiança e é alguém que conhece a casa. Estamos satisfeitos com a escolha do Governo”, disse o novo presidente da assembleia geral, que falava à Lusa no final da reunião do órgão, que decorreu hoje na sede da Metro Mondego, em Coimbra.
Os dois vogais nomeados em setembro pelo Governo – Cristina Agreira e Ricardo Cândido – mantêm-se nas funções, afirmou Victor Carvalho.
A mesa da assembleia geral passa a ser presidida por Victor Carvalho e terá como vice-presidente José Miguel Ramos Ferreira (autarca de Miranda do Corvo), mantendo-se Sónia Serrano Pujalrás como secretária do órgão, referiu.
Tudo indica que no mandato que agora se inicia o conselho de administração da Metro Mondego verá concluídas as obras de construção do Sistema de Mobilidade do Mondego, que se iniciaram com a assinatura do auto de consignação do troço entre Serpins (Lousã) e o Alto de São João (Coimbra), em setembro de 2020.
Também deverão começar a ser discutidas expansões do sistema, já defendidas pelo município de Coimbra e pela Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra.
“Primeiro, há que fechar as obras na malha urbana, mas queremos dar início a estudos de alargamento a outros concelhos. É algo que está em cima da mesa e começaremos a avaliar essas possibilidades”, disse Victor Carvalho.
Segundo a Infraestruturas de Portugal (IP), está previsto que o troço entre a Portagem (Coimbra) e a estação ferroviária de Coimbra-B possa estar concluído até agosto, assim como o troço da linha do hospital até à Praça da República.
No início de 2027, deverá ficar operacional toda a linha do hospital, com a conclusão do troço entre a Praça da República e os Hospitais da Universidade de Coimbra.
A Metro Mondego já está a operar desde dezembro na linha suburbana, que serve Miranda do Corvo e Lousã, e no troço urbano entre o Alto de São João e a Portagem, desde setembro.
Entre 01 de janeiro e meados de março, a Metro Mondego registou meio milhão de validações de títulos de viagem.
O Sistema de Mobilidade do Mondego consiste num projeto de autocarros elétricos articulados a circular em via dedicada.