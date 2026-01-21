A Associação Comercial e Industrial da Figueira da Foz (ACIFF) promove, no dia 29 deste mês, na Incubadora de Mar&Indústria da Figueira da Foz, um debate público sobre os impactos da produção da energia eólica em alto-mar (offshore).

Nota enviada ao DIÁRIO AS BEIRAS pelos promotores adianta que a sessão destina-se à apresentação do estudo “O impacto dos parques de energia marítima “offshore” na estrutura empresarial das regiões de Viana do Castelo e Figueira da Foz”, tendo como “objetivo contribuir para uma discussão informada, baseada em dados e conhecimento técnico, com a apresentação do estudo”.

O programa “inclui uma conferência internacional, focada nas energias eólicas “offshore” no Reino Unido e os impactos regionais, apresentada por dois investigadores do Aura Innovation Center da Universidade de Hull, e uma mesa-redonda com representantes do setor público, da academia e das energias renováveis”.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (21/01/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS