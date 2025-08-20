Acidente no IP3 em Tondela provocou um morto e 31 feridos ligeiros

Um morto e 31 feridos ligeiros é o balanço de uma colisão rodoviária ocorrida hoje à tarde no Itinerário Principal IP 3(IP3), no concelho de Tondela, disse à agência Lusa fonte da GNR.

“Foi um acidente entre um veículo ligeiro de passageiros, um autocarro da Rede Expresso que viajava de Coimbra para Viseu e uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Tondela”, contou.

A vítima mortal é um homem de 54 anos, que conduzia o veículo ligeiro.

O acidente ocorreu cerca das 15:15, na zona de Canas de Santa Maria, concelho de Tondela, distrito de Viseu, e obrigou ao corte do IP3 nos dois sentidos.

Segundo a mesma fonte, os 31 feridos eram passageiros do autocarro e foram transportados para o hospital de Viseu.

“Os restantes passageiros foram para o quartel dos bombeiros voluntários [de Tondela] para depois seguirem para o seu destino, que é Viseu”, acrescentou.

A fonte da GNR referiu que foi acionado para um helicóptero para o local, “mas não chegou a transportar qualquer vítima, porque se destinava ao condutor do veículo ligeiro, que, entretanto, faleceu”.

Além do helicóptero, este acidente mobilizou 45 operacionais, apoiados por 22 viaturas.